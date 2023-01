RD Congo : Kinshasa se prépare à la visite du Pape François

information fournie par France 24 • 30/01/2023 à 23:53

Au-delà du symbole pour les fidèles catholique la visite du Pape François en RDC revêt une toute autre dimension. Le pays se prépare à une élection présidentielle à la fin d'année, le tout dans un contexte de forte tension sécuritaire dans l'Est du pays. La visite du souverain pontife est porteuse d'espoir et de paix mais de nombreux Congolais espèrent aussi qu'elle mette un coup de projecteur sur le pays ravagé par les conflits et négligé par la communauté internationale.