information fournie par Ecorama • 07/04/2023 à 14:10

De plus en plus d'experts tablent sur une récession aux Etats-Unis cette année. Quelle serait l'incidence sur les actions, les obligations et les matières premières ? Réponse avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 7 avril 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com