Quarante ans après la guerre des Malouines, des cicatrices toujours présentes

information fournie par France 24 • 02/12/2022 à 16:22

Au printemps 1982, l'archipel des Malouines, ou Falklands comme l'appelle le Royaume-Uni, se retrouve au cœur d'un conflit armé qui dure dix semaines avec l'Argentine. Quatre décennies plus tard, la défaite de Buenos Aires contre les Britanniques reste une plaie béante pour la nation sud-américaine. Pour plus de huit Argentins sur dix, leur gouvernement doit continuer à réclamer la souveraineté sur ces îles du sud de l'Atlantique. Reportage d’Éléonore Vanel, Nicolas Flon et Flavian Charuel.