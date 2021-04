France 24 • 23/04/2021 à 15:47

Les scientifiques parlent de "sixième extinction de masse" : près d'un million d'espèces végétales et animales sont aujourd'hui menacées. En grignotant la nature pour nos propres besoins - agriculture, urbanisation, chasse - nous détruisons les habitats et nous bouleversons les écosystèmes. Et si on laissait faire le monde sauvage ?