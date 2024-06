Quand la propagande russe menace les alliés de l'Ukraine d'une troisième guerre mondiale

information fournie par France 24 • 07/06/2024 à 10:17

La semaine dernière, les Etats-Unis et l'Allemagne ont autorisé l'Ukraine à frapper des cibles militaires sur le sol russe avec leurs armes. La propagande russe menace désormais les pays de l'OTAN de frapper en retour des pays membres, au risque de déclencher une troisième guerre mondiale, et en marge de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en France et à la veille du prochain Sommet pour la Paix en Suisse... Jamais la menace brandie côté russe n'aura été aussi unanime et explicite.