Quand l'Inde réécrit son histoire, Narendra Modi édulcore les manuels scolaires

information fournie par France 24 • 04/09/2023 à 12:29

En Inde, la rentrée des classes a été marquée par une réforme controversée des programmes scolaires. Le gouvernement de Narendra Modi a retiré des pans entiers des programmes de sciences et d'histoire qui ne lui convenait pas : règne des musulmans mogholes, identité de l’assassin du Mahatma Gandhi ou encore théorie de l’évolution de Charles Darwin. Officiellement, ces modifications ont pour objectif d'alléger les programmes des élèves après deux ans de fermeture des écoles durant la pandémie de Covid-19. Mais les historiens et scientifiques indiens dénoncent une volonté du gouvernement de promouvoir une vision nationaliste de l'histoire et de la science.