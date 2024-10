information fournie par Boursorama • 22/10/2024 à 16:39

La digitalisation de l'économie est plus que jamais une mégatendance. La tech pèse d'ailleurs de plus en plus lourd dans la bonne marche de notre économie Comment la tech et l'IA peuvent-elles apporter un surcroît de croissance et de productivité ? L'analyse de Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM.