Protectionnisme vert : Joe Biden défend son plan de soutien aux énergies renouvelables

information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 17:32

Le président américain a défendu mardi dans son discours sur l'état de l'Union son grand plan climat voté l'été dernier et qui prévoit plus de 430 milliards de dollars d'investissements, dont 370 milliards pour subventionner l'industrie des énergies vertes et des véhicules électriques fabriqués dans le pays. Mais ces subventions massives en faveur de la transition énergétique inquiètent les Européens. Les ministres français et allemand de l'Économie plaident pour une "concurrence équitable".