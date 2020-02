Prostitution de mineures : un phénomène qui explose en France

France 24 • 20/02/2020 à 11:41

Alors qu'un vaste réseau de prostitution vient d'être démantelé en région parisienne, nous vous proposons ce document rare réalisé par nos collègues de France 3, en collaboration avec France Inter : le témoignage, notamment, d'une ex-prostituée mineure, longtemps sous l'emprise d'un proxénète. On estime entre 6 000 et 10 000 le nombre de mineures qui se prostituent aujourd'hui en France, un phénomène en forte hausse et qui se banalise... Reportage signé Laurence Nahon, Fabienne Blévis et Géraldine Hallot.