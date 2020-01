Procès de Mourad Farès : "Il était difficile d'être gay dans une famille musulmane"

France 24 • 24/01/2020 à 17:22

Le procès de Mourad Farès, considéré comme l'un des principaux recruteurs des djihadistes français pour la Syrie entre 2012 et 2014, s'est ouvert en début de semaine. Si peu de nouveaux faits ressortent de cette semaine de procès, la personnalité de l'accusé se clarifie un peu plus, on en apprend notamment sur la dualité de sa religion et de son homosexualité.