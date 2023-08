information fournie par France 24 • 29/08/2023 à 08:41

En actant la mort d'Evgueni Progojine, le Kremlin entend mettre au pas l'ensemble des groupes paramilitaires qui ont surgi ces dernières années en Russie. La fin d'une époque ? Avec aussi, le Niger: quelles garanties pour l'ambassadeur de France sur place ? On va plus loin avec Anne Nivat, Antoine Mariotti et Emmanuelle Chaze à Kiev.