Lors d'une visite à la foire de Châlons-en-Champagne, le chef du parti d'extrême droite Eric Zemmour a déclaré qu'il se prononcera sur sa candidature à l'élection présidentielle "avant décembre".
Présidentielle: Zemmour se prononcera sur sa candidature "avant décembre"
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