Sera-t-il candidat à la présidentielle? "Si je me lance, c'est au bon moment", a martelé jeudi François Hollande, en visite à la foire de Châlons-en-Champagne, le jour de la sortie de son nouveau livre aux accents programmatiques.
Présidentielle: "Si je me lance, c'est au bon moment", répète Hollande
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