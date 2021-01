Présidentielle en Ouganda : journée de vote dans le calme, internet coupé

France 24 • 14/01/2021 à 23:49

Les Ougandais ont voté jeudi dans un calme apparent pour départager le député-chanteur Bobi Wine et le président sortant Yoweri Museveni, qui brigue après 35 ans de pouvoir un sixième mandat, au terme d'une campagne électorale tendue. Ce scrutin sous haute surveillance s'est déroulé sans accès ou presque à internet, largement perturbé, pas plus qu'aux réseaux sociaux et services de messagerie, officiellement suspendus depuis mardi. Nous serons à Kampala.