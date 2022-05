information fournie par France 24 • 10/05/2022 à 07:47

A la Une de la presse, ce mardi 10 mai, la victoire annoncée de Ferdinand Marcos Junior, le fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos, à la présidentielle aux Philippines. Les ambitions politiques de plus en plus ouvertes du fils du dictateur ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Le témoignage d’un ex-mercenaire du groupe paramilitaire russe Wagner. Et le «Beergate» au Royaume-Uni.