Présidentielle au Brésil: "Le début d'une campagne plus amère encore et un futur incertain"

information fournie par France 24 • 03/10/2022 à 07:49

Au menu, ce lundi 3 octobre, A la Une de la presse, l’arrivée en tête de l’ex-président de gauche Lula au premier tour de la présidentielle brésilienne, devant le chef d’Etat d’extrême droite sortant, Jair Bolsonaro. Aucun des candidats n’ayant obtenu plus de 50%, les deux adversaires s‘affronteront au second tour le 30 octobre. Les réactions au second coup d’Etat en moins d’un an au Burkina Faso. La rentrée parlementaire aujourd’hui en France. Et une carte postale tardive.