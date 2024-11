Présidentielle américaine : Omaha, dans le Nebraska, district stratégique pour les démocrates

information fournie par France 24 • 04/11/2024 à 11:14

Si Donald Trump et Kamala Harris arrivent à égalité en nombre de grands électeurs, la course à la Maison Blanche pourrait bien se jouer dans le comté d’Omaha, deuxième district du Nebraska. Cela s’explique par une spécificité de cet État conservateur, qui fait partie des deux seuls - avec le Maine - à attribuer ses grands électeurs par circonscription, et non au niveau de l’État. Et ce mode de scrutin pourrait bien jouer en faveur de la candidate démocrate. Reportage de notre correspondante, Fanny Allard.