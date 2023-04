Premier anniversaire de la réélection d'E. Macron: "Déjà la fin de règne?"

information fournie par France 24 • 24/04/2023 à 07:31

A la Une de la presse, ce lundi 24 avril, l’entretien accordé par Emmanuel Macron aux lecteurs du Parisien/Aujourd’hui en France, un an jour pour jour après sa réélection. L’appel du chef de la diplomatie européenne, en faveur de l’unité de l’UE, pour éviter une «confrontation» entre la Chine et les Etats-Unis. Le (nouveau) tollé provoqué par la déclaration de l’ambassadeur chinois à Paris sur les pays de l’ex-URSS. Un record en marathon en marche arrière. Et l’espace version X.