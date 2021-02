Praliné à l'ancienne, sculpté... Direction Lyon, capitale du chocolat

France 24 • 12/02/2021 à 12:37

Neuf Français sur dix aiment le chocolat. Les chocolatiers se plaisent même à penser que le dixième ne peut être qu'un menteur. À Lyon, la capitale du chocolat en France, la fabrication de cet or noir est un secret bien gardé. Direction chez Philippe Bernachon, pour la découverte du processus de fabrication du chocolat à partir des fèves de cacao. Dans la chocolaterie Voisin, on verra comment réaliser un praliné à l'ancienne. Et enfin Willy Ferrier va expliquer son travail de sculpteur de chocolat.