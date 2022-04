Pouvoir d'achat et retraites, deux sujets au centre de la campagne

information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 19:18

Depuis la création de la zone euro, jamais la France n'avait connu un tel niveau d'inflation : 5,1 % au mois de mars 2022 contre 1,4 % cinq ans plus tôt. Une hausse des prix qui pèse sur les ménages et fait du pouvoir d'achat le premier enjeu de cette élection présidentielle pour les Français. Juste derrière arrivent la protection sociale et les retraites. Que proposent les deux candidats pour répondre à ces préoccupations ? On en débat avec Benjamin Coriat et Adrien Tenne.