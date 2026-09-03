Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les pays occidentaux qui "gardent le silence" après les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon lequel le ciel russe devient "extrêmement dangereux" en raison des drones ukrainiens, se rendent complices du "terrorisme international".
Poutine affirme que les alliés de l'Ukraine deviennent des "complices du terrorisme"
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