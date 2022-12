information fournie par Ecorama • 30/12/2022 à 12:00

Emmanuel Macron a reconnu que la croissance française devrait être inférieure à la prévision officielle du gouvernement, entre 0,5 et 0,7% en 2023. Pourrait-elle être encore plus faible ? L'analyse de Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI.