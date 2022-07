information fournie par Partenaire • 15/07/2022 à 10:22

Transition énergétique, potentiel de l'hydrogène dans la croissance du Groupe, performance régulière sur le long terme... Explications détaillées avec Saphia Lesieur, Chef de projet Marketing et Développement de l'actionnariat individuel et Louis Laffont, Responsable du Pôle Marketing et Développement de l'actionnariat.