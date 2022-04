information fournie par France 24 • 01/04/2022 à 15:18

C'est le plus important déplacement de population en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué la fuite de plus de 4 millions de personnes, dont 90 % sont des femmes et des enfants. Plusieurs organisations – dont Europol – signalent qu’elles sont la cible de réseaux de trafic humain et d’exploitation sexuelle.