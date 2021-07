Pour la reprise, le festival d'Avignon veut "se souvenir de l'avenir"

France 24 • 05/07/2021 à 13:46

Pour sa 75e édition, après une année de pause due à la pandémie de Covid-19, le spectacle vivant réinvestit la ville d'Avignon, du 5 au 25 juillet sur le thème : "Se souvenir de l'avenir". Le directeur du festival, Olivier Py, et la metteuse en scène et directrice des Plateaux sauvages Laetitia Guédon en parlent avec Laure Manent. Ils évoquent le renouveau d'Avignon après la pandémie, la joie de retrouver le public, l'énergie de la création et l'appel d'air que le festival va représenter pour toutes les compagnies qui ont été violemment malmenées par les confinements.