Pour l'Algérien Ramtane Lamamra, les relations avec Paris sont "dans une phase ascendante"

information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 22:18

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra affirme que les relations entre Paris et Alger sont "dans une phase ascendante". Il indique que les vols militaires français en direction du Sahel que l’Algérie avait suspendus après la dernière brouille diplomatique sont en voie d’être rétablis. Et il n’exclut pas que le président Tebboune accepte l’invitation d'Emmanuel Macron à se rendre à Bruxelles à la mi-février pour le sommet UE-UA.