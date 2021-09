information fournie par Partenaire • 28/09/2021 à 17:33

Lancé en 2020 au plus fort de la pandémie, G Fund New Deal Europe a pour objectif d'orienter l'épargne des français vers la relance économique en Europe. Mirela Agache Durand, directrice générale de Groupama Asset Management revient sur les convictions qui ont animé cette initiative et livre sa vision quant aux défis de sortie de crise.