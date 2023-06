Porno éthique et féministe : un sous-genre ou une vraie solution ?

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 12:48

En France, la moitié des garçons de 12-13 ans consultent des sites pornographiques tous les mois, selon une étude Médiamétrie. Face aux pratiques d'une industrie peu regardante en matière de droits humains, certain·es proposent une alternative de porno éthique et féministe. Est-ce une vraie solution pour changer la représentation des femmes et casser les clichés du porno ? La réalisatrice de pornos féministes Olympe de Gê et l'animateur de prévention vie affective et sexualité dans le secondaire, Dr Kpote, débattent de la question.