Politique énergétique française : "les signaux d’alerte sont tous là"

information fournie par France 24 • 07/07/2022 à 14:36

Lors de son discours à l’Assemblée nationale, Elisabeth Borne a affirmé : "nous serons la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles". Devra-t-on composer avec le nucléaire et la nationalisation à 100% de EDF pour atteindre cet objectif ? Et quid du Parlement européen qui vient d’approuver de nouvelles règles européennes sur l’investissement qui intègrent le gaz et le nucléaire comme énergies durables sachant que l’Europe est confrontée à une crise énergétique avec la guerre russo-ukrainienne? Anna Creti, Professeur d’économie à l'Université de Paris Dauphine, Directrice scientifique de la Chaire Économie du Gaz Naturel et de la Chaire Économie du Climat, invitée de France 24 affirme : "on n’a pas suffisamment de ressources pour couvrir en fait, les douze mois à venir" et "on se dirige sur des mesures de sobriété et d’efficacité énergétiques vraiment accrues". Explications.