Politique de sanctions américaines : une stratégie perdante ?

information fournie par France 24 • 17/01/2023 à 16:48

Les Américains, gendarmes du monde, y compris celui de l'économie : Washington dispose de 70 programmes de sanctions ciblant plus de 10 000 entreprises dans le monde. Pourtant, cette politique ne fonctionne pas, selon Agathe Desmarais. La directrice des prévisions mondiales de l’Economist Intelligence Unit l'explique dans son livre, paru chez Columbia University press : " Backfire : How Sanctions Reshape the World " (en français : "retour de flamme, comment les sanctions remodèlent le monde"). Elle est l'invitée d'Ali Laïdi.