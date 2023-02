information fournie par France 24 • 27/02/2023 à 18:42

Emmanuel Macron a estimé lundi 27 février que l'Afrique ne devait plus être un "pré carré", annonçant une prochaine "diminution visible" des effectifs militaires français sur le continent et plaidant pour une relation "équilibrée" basée sur des "investissements" plus que sur des aides.