information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 20:27

Les 28 et 29 octobre, des manifestations et des pogroms anti-juifs ont secoué plusieurs villes de la région du Caucase, au sud de la Russie. À Makhatchkala, capitale de la république musulmane du Daguestan, des centaines d'émeutiers ont pris d'assaut l'aéroport, à la recherche de "juifs". Réagissant graduellement à l'événement, les médias et les officiels russes ont fini par accuser l'Ukraine et l'Occident de vouloir "déstabiliser" la situation en Russie.