information fournie par France 24 • 15/11/2023 à 16:53

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, revient sur le conflit qui oppose le Hamas et Israël. Pour elle, les premières victimes de la guerre à Gaza sont bien évidemment les civils, mais elle insiste aussi sur les répercussions économiques du conflit. Le Fond monétaire international veut aider les pays directement impactés - comme la Jordanie et l’Egypte -, mais l’institution met aussi en garde contre une hausse des prix du gaz et du pétrole.