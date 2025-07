Pluies torrentielles et inondations mortelles dans le New Jersey et à New York

information fournie par France 24 • 16/07/2025 à 17:39

Des pluies diluviennes se sont abattues sur la côte Est des États-Unis. Dans le New Jersey, des crues soudaines ont causé la mort de deux personnes. New York a également été frappée par des pluies torrentielles, qui ont une nouvelle fois inondé le métro de la mégalopole. Un métro et des égouts vieillissants, qui ne sont plus adaptés pour faire face à la multiplication des événements climatiques extrêmes, plus fréquents et plus intenses en raison du réchauffement climatique.