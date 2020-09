Placement refuge : faut-il acheter de l'or ?

Le Revenu Vidéo • 11/09/2020 à 11:19

C'est le placement vedette de l'été avec un gain de 4 à 7% selon les produits : once d'or, lingot, napoléon, tracker or. Il n'est pas trop tard pour investir, à condition d'avoir le cœur bien accroché : l'or est plus volatil que les actions ! Explications et conseils.

L'or progresse de 20 à 30% depuis le début de l'année selon les supports d'investissement : once d'or, lingot, napoléon, tracker or. Il est tentant de regarnir son bas de laine. Mais comme tout investissement, il faut se donner le temps de la réflexion et bien peser le pour et le contre.

Le placement or fascine. Selon un sondage Opinion Way, 73% des épargnants français estiment le métal jaune comme une solution pertinente pour protéger leurs économies. Près de 14% de nos concitoyens déclarent posséder de l'or sous forme de pièces ou lingots et toutes les catégories sociales sont concernées. Le bas de laine des Français en or est estimé à 3.000 tonnes, soit 160 milliards d'euros au cours actuel.

Toujours une valeur refuge ?

Mais n'est-ce pas trop tard pour en acheter ? La question est de savoir si l'or est toujours une valeur refuge et si oui contre quel danger : l'hyperinflation, une récession mondiale et/ou un krach boursier.

L'économiste Marc Touati l'explique bien dans son dernier livre «Reset» (Bookelis, 17€). En fait, l'or protège vos économies mais de manière très imparfaite. L'or n'a pas progressé entre 2000 et 2003 (explosion de la bulle internet). Il a joué son rôle entre 2008 et 2011 (crise des subprimes et des dettes souveraines), avec un pic à 1.900 dollars l'once en septembre 2011.

En 2020, il progresse mais pas de