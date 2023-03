Pilotage industriel, Chine: Joe Biden et Ursula von der Leyen en quête de convergence

information fournie par France 24 • 10/03/2023 à 14:12

Unis sur l'Ukraine, beaucoup moins sur le pilotage de la transition énergétique et sur l'attitude à adopter face à la Chine, Joe Biden et Ursula von der Leyen vont chercher, vendredi à Washington, les moyens de converger. Tous deux devraient en particulier se promettre une meilleure communication en matière de subventions publiques, et lancer un dialogue sur les achats de métaux nécessaires aux batteries de véhicules électriques.