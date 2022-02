Pierre Vimont : "Il faut faire attention à ne pas déstabiliser nous-même l'Ukraine"

information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 17:51

Pierre Vimont, représentant spécial d’Emmanuel Macron pour la Russie, revient pour France 24 sur la crise ukrainienne. L'ambassadeur met en garde contre les déstabilisations possibles de l'Ukraine par ses alliés. Pour lui, la France et la Commission européenne ne peuvent pas, d'un côté, apporter un soutien notamment financier et, de l'autre, annoncer le départ des ressortissants européens et la réduction considérable du nombre de diplomates en poste à Kiev.