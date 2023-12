information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 01/12/2023 à 14:05

A l'occasion de la parution de son dernier livre "Nos meilleures années" aux éditions Gallimard, Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, était l'invité de l'émission Ecorama du 1er décembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur sa carrière et les décisions qu'il regrette, les hauts et les bas du parti socialiste et le tripartisme LFI-Renaissance et RN.