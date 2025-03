Philippe Corrot (PDG de Mirakl) : "Ceux qui on essayé de nous concurrencer ont disparu !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/03/2025 à 14:00

Philippe Corrot, PDG de Mirakl, licorne et éditeur de place de marché, était l'invité de l'émission Ecorama du 27 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la diversification d'activité avec les produits Mirakl Ads et Mirakl Connect, la concurrence étrangère déloyale, la protection du marché européen, la rentabilité de la société et le développement de l'IA.