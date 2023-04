Pétrole : les cours flambent après l'annonce surprise par l'Opep+ de baisses de production

information fournie par France 24 • 03/04/2023 à 11:12

Les cours du pétrole ont bondi ce lundi 3 avril après l'annonce surprise des pays membre de l'Opep+ de réduire encore un peu plus leur production à partir du mois de mai. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour l'inflation, qui avait légèrement reculé en Europe et plus particulièrement en France justement en raison de la baisse des cours du pétrole ces dernières semaines, alors que les produits d'alimentation sont eux de plus en plus chers.