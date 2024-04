information fournie par France 24 • 16/04/2024 à 11:22

Le "Grand Jeu" fait son retour en Asie centrale, même si la lutte n'oppose plus l’Angleterre et la Russie du 19ème siècle, mais les nouveaux États d’Asie centrale et leurs puissants voisins russe et chinois. Pour parler de cette bataille politique et économique, Ali Laïdi s'est entretenu avec Emmanuel Lincot, historien, professeur à l’Institut catholique de Paris, et auteur du livre "Le très grand jeu. Pékin face à l’Asie centrale" (Ed. du Cerf).