information fournie par France 24 • 22/11/2022 à 22:43

L’OCDE prévoit un net ralentissement de l’économie mondiale en 2022 et 2023, à cause d'une inflation élevée et globale. La hausse des prix devrait atteindre 8% au quatrième trimestre dans les pays du G20. Pour redresser la barre, l’Organisation de coopération et développement économique suggère de continuer à lutter contre l’inflation tout en soutenant les ménages les plus modestes et les entreprises.