information fournie par France 24 • 15/04/2024 à 10:45

Les marchés du pétrole et du gaz ont ouvert en léger repli ce lundi, les investisseurs semblant croire à une détente, après l'échec de l'attaque de l'Iran sur Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Mais le monde retient son souffle et l'incertitude demeure grande, surtout quant à la réponse qu'Israël fera après cette agression. Les Etats-Unis et la France appellent à la désescalade. Emmanuel Macron dit préférer une pression sur Téhéran par des sanctions.