information fournie par France 24 • 27/07/2024 à 10:23

Ce vendredi 26 juillet, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont officiellement été lancés avec une grandiose cérémonie d'ouverture sur la Seine. Plus de 3 heures de spectacles, des chants et des danses sur les ponts du centre ville, des portes drapeaux qui se succèdent pour allumer le chaudron olympiques et une conclusion musicale avec Céline Dion... Malgré la pluie, les touristes présents pour l'événements ont été conquis, et la barre est placée très haut pour les prochains Jeux olympiques.