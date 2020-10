Où placer 100.000 euros en Bourse ?

Le Revenu Vidéo • 19/10/2020 à 16:36

«Je souhaiterais commencer à me constituer un portefeuille boursier. Je possède en gros 100.000 euros. Sur quelles valeurs investir et en combien de lignes ?». Christian Fontaine répond à cette question posée par Carole, abonnée au Revenu.

En Bourse, il faut éviter de procrastiner. Le meilleur moment pour débuter c'est quand vous disposez de l'argent à investir, tout simplement. Pour éviter le risque de rentrer sur le marché la veille d'une sévère correction, étalez vos achats de titres sur deux ou trois ans.

Nous recommandons de diversifier dans une quinzaine de lignes. L'idéal est de détenir trois ou quatre valeurs du CAC 40 en direct (des «incontournables» comme Air Liquide, LVMH, L'Oréal), des actions étrangères via des trackers et des «small caps» via des Sicav de gestionnaires indépendants réputés (consultez les bancs d'essais du Revenu).

Ajouter une dose d'investissement socialement responsable (ISR) semble aussi opportun dans la conjoncture actuelle.