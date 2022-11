information fournie par France 24 • 30/11/2022 à 18:38

Les tensions persistent en Chine où de nouveaux affrontements ont opposé manifestants et police à Canton (sud), malgré l'appel des autorités à la "répression" pour contenir le mouvement national de colère contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés. Lou Kisiela a recueilli le témoignage rare d'un Chinois qui a participé à la contestation...