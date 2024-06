information fournie par France 24 • 09/06/2024 à 14:19

Cette semaine dans Premières, rencontre avec le grand historien français de la Seconde Guerre Mondiale et de la Résistance Olivier Wieviorka qui vient de publier aux éditions du Seuil "Débarquement, son histoire par l'infographie". L'ambition du livre richement illustré de photos et d'infographies (avec Cyriac Allard) est de raconter le Débarquement et son contexte, de manière non parcellaire et non mythifiée. "Découvrir la vérité d'Overlord et déchirer le masque des apparences" dit-il.