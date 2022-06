Olivier Rozenberg, politologue : "La France entre en terre politique inconnue"

information fournie par France 24 • 20/06/2022 à 12:29

A l'issue du second tour des législatives, les candidats macronistes Ensemble remportent 245 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, devant la coalition de gauche Nupes et ses alliés (137 sièges) et le RN qui réalise une percée historique (89 sièges) ? La France est-elle ingouvernable à l'issue de ce scrutin qui a vu le président Macron perdre la majorité absolue dans l'hémicycle. Le politologue Olivier Rozenberg analyse pour France 24 la nouvelle donne politique.