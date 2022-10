information fournie par France 24 • 20/10/2022 à 12:29

Journée spéciale sur France 24 à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. On en diagnostique un toutes les 30 secondes dans le monde. Pris à temps, il est soigné dans 9 cas sur 10 d'où l'importance du dépistage et de l'accès aux traitements. Notre invitée Sophie Hoffman qui a fait de son combat face au cancer un podcast intime et optimiste.