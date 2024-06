Nvidia : sky is the limit ?

information fournie par Ecorama • 20/06/2024 à 14:10

Le spécialiste des puces graphiques Nvidia vient de dépasser Microsoft et Apple comme première capitalisation mondiale avec plus de 3300 milliards de dollars. Cette marche folle peut-elle continuer vers de plus hauts sommets ? Analyse de ce parcours boursier vertigineux avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 20 juin 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com